Bakan Gürlek: 'Gülistan Doku soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı, 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldı'

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılmasına yönelik yürütülen soruşturmada bu hafta gerçekleştirilen yeni operasyonlarda 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 15 şüphelinin tutuklandığını, 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Gürlek, "Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmaların İçişleri Bakanlığı ile tam koordinasyon içinde çok yönlü ve kapsamlı şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Gürlek, bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarda 32 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirterek, 15 şüphelinin tutuklandığını, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını, kırmızı bülten kapsamında yakalanan bir şüphelinin Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığını, iki şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Soruşturma kapsamında HTS ve daraltılmış baz kayıtları, kamera görüntüleri, dijital materyaller, mali hareketler, hastane verileri, araçlar ile DNA ve kriminal bulguların titizlikle incelendiğini aktaran Gürlek, silindiği veya değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesine ve maddi gerçeği ortaya çıkaracak tüm delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Soruşturmada görev alan Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları, emniyet ve jandarma teşkilatları, JASAT ekipleri, KOM Başkanlığı, MASAK ve Adli Tıp Kurumu personeline teşekkür eden Gürlek, "Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Gülistan Doku'nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA