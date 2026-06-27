Adalet Bakanı Gürlek'ten ceza infaz kurumlarındaki bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin paylaşım Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psiko-sosyal destek sunuyoruz." ifadesine yer verdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü vesilesiyle, uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Bağımlılıkla mücadeleyi, önleme, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçleriyle birlikte ele aldıklarını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psiko-sosyal destek sunuyoruz. Amacımız, bağımlılık sarmalına düşen bireylerin hayata yeniden tutunmalarını sağlamak ve topluma sağlıklı şekilde yeniden uyumlarına katkı sunmaktır. Gençlerimizi, aile yapımızı ve toplum sağlığımızı hedef alan uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir."