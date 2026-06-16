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Akın Gürlek, Bağımlılıkla Mücadele Derneği Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, bağımlılıkla mücadele derneği temsilcileri ve ailelerle bir araya gelerek gençleri uyuşturucudan korumak için yürütülen ıslah çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gürlek, önleyici ve rehabilite edici adımların önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılık ile Mücadele ve Eğitim Derneği" temsilcileri ve ailelerle bir araya geldi.

Gürlek, Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, gençlerin bağımlılık yapıcı maddelerden uzak tutulması ve sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlanması amacıyla yürütülen ıslah çalışmalarına ilişkin bilgi verdiklerini belirtti.

Uyuşturucuyla mücadelede önleyici ve rehabilite edici adımların önemine dikkat çeken Gürlek, gençleri bağımlılık yapıcı maddelerden korumak için kararlı olduklarını ifade etti.

Gürlek, başta gençler olmak üzere toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucuya erişimin engellenmesi için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde sürdürüleceğini belirten Gürlek, bu alandaki çalışmaların kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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