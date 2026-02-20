Haberler

Adalet Bakanı Gürlek'ten Yeni Atamalara Teşekkür ve Kararlılık Vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız'ı tebrik etti. Gürlek, vatandaşların adalete erişiminin daha etkin hale getirilmesi konusunda kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararlara göre Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yeni atamalar gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, atama kararlarıyla ilgili sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Sayın Abdullah Aydoğdu, Sayın Burak Ceyhan, Sayın Can Tuncay ve Sayın Sedat Ayyıldız'ı tebrik ediyor; üstlendikleri bu önemli görevde ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına yürekten inanıyorum. Adalet Bakanlığımızda yürüttükleri görevlerinden ayrılan Bakan Yardımcılarımız Sayın Ramazan Can, Sayın Hurşit Yıldırım, Sayın Mehmet Yılmaz ve Sayın Niyazi Acar'a, görev süreleri boyunca sundukları katkılar ve devletimize yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum. Adaletin tesisi, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın adalete erişiminin daha da etkin hale getirilmesi yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
