Milli Savunma Bakanı Güler, Gana Çalışma Bakanı Pelpuo ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gana Çalışma Bakanı Rashid Hassan Pelpuo ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gana Çalışma Bakanı Rashid Hassan Pelpuo ile bir araya geldi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, Gana Çalışma Bakanı Pelpuo ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal