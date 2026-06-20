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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Operasyon Alesta' dizisinin setini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Operasyon Alesta' dizisinin setini ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TCG İstanbul fırkateyninde çekimleri süren 'Operasyon Alesta' dizisinin setini ziyaret ederek oyuncularla ilgilendi ve başarılar diledi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, çekimleri TCG İstanbul fırkateyninde devam eden 'Operasyon Alesta' dizisinin setini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile çekimleri TCG İstanbul fırkateynimizde devam eden 'Operasyon Alesta' dizisinin setini ziyaret etti. Deniz Kuvvetlerimizi konu alan ve TRT'de yayımlanacak olan dizinin yapımcısı ve oyuncuları tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, bir süre çekimleri yerinden izleyerek ünlü oyuncularla yakından ilgilendi. Bakan Yaşar Güler, merakla beklenen dizinin çekimlerinde yönetmeninden oyuncusuna kadar tüm personele başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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