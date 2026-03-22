Bakan Güler'den Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'da düşen helikopterde şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için başsağlığı mesajı paylaştı.

Güler'in, Milli Savunma Bakanlığına ait NSosyal hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın fotoğraflarına yer verildi.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımız ile ASELSAN'ın kahraman teknisyenleri, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 21 Mart 2026 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."