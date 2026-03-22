Bakan Güler'den Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'da düşen helikopterde şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için başsağlığı mesajı paylaştı.

Güler'in, Milli Savunma Bakanlığına ait NSosyal hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın fotoğraflarına yer verildi.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımız ile ASELSAN'ın kahraman teknisyenleri, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 21 Mart 2026 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

Tıp öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü için karar verildi
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi

Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi