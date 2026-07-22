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Bakan Göktaş'tan iş insanı Mergen'in Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetine ilişkin paylaşımına tepki Açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iş insanı Tijen Mergen'in Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet haftası paylaşımında anneleri hedef alan ifadelerine tepki gösterdi. Bakan, bunun ayrımcılık olduğunu ve milletin değerlerine saygısızlık olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iş insanı Tijen Mergen'in, Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. Mezuniyet Haftası'na ilişkin sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Evlatlarının mezuniyet sevincini paylaşan anneleri, aileleri hedef almak çağdaşlık değil, apaçık bir ayrımcılıktır. Kılık kıyafet üzerinden insanları aşağılayan, milletimizin değerlerine tepeden bakan ve toplumun bir kesimini küçümseyen bu eski vesayetçi zihniyetin Türkiye'de artık hiçbir karşılığı yoktur. Kimsenin inancı, kimliği, kıyafeti ya da yaşam tarzı nedeniyle küçümsenmesine, hedef gösterilmesine ve ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız. Milletimizi ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya ve birbirine düşürmeye çalışanlara karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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