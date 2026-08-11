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Terörle mücadelede yaralananlar için başvurular 1 Eylül'de

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- "Yeni kanunumuz kapsamında, terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayan vatandaşlarımıza yönelik başvurular 1 Eylül tarihinde başlıyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan yeni kanunun kapsamında, terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül'de başlayacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, başvuruların e-Devlet kapısı üzerinden arama bölümüne "3713 Sayılı Kanun Kapsamında Terörle Mücadelede Yaralanıp Malul Sayılmayanlara İlişkin" yazılarak gerçekleştirebileceğini belirtti.

TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personelinin, Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin ve güvenlik korucularının başvuruda bulunabileceğini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"TBMM Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaşan yeni Kanunumuz kapsamında, terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayan vatandaşlarımıza yönelik başvurular 1 Eylül tarihinde başlıyor. Başvurular, olay tarihinde mensubu olunan kurumlara yapılacak. Vatanımız uğruna fedakarlık gösteren kahramanlarımızın her daim yanında olmaya, ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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