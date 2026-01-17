Haberler

Bakan Göktaş'tan Güngören'de öldürülen Atlas'ın ailesine taziye telefonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güngören'de 'yan bakma' nedeni ile çıkan kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye dileklerini iletti ve destek sözü verdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güngören'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesiyle telefonda görüşerek, taziye dileklerini iletti.

Güngören'de aralarında çocuklarında olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesiyle telefonda görüşerek taziye dileklerini ileten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destek sağlayarak daima ailenin yanlarında olacaklarını belirtti. Bakan Göktaş, söz konusu davaya müdahil olarak sürecin yakın takipçisi olacaklarını söyledi. Çağlayan ailesi ise devlete güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ömer Ali Şahiner'den hayati gol! RAMS Başakşehir'in serisi devam etti

87. dakikada hayati gol! Üst üste üçüncü kez kazandılar
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Kar yağışının sürdüğü İstanbul'a yeni uyarı! Bu kez çok fena geliyor

Kar yağışının sürdüğü İstanbul'a yeni uyarı! Bu kez çok fena geliyor
Ömer Ali Şahiner'den hayati gol! RAMS Başakşehir'in serisi devam etti

87. dakikada hayati gol! Üst üste üçüncü kez kazandılar
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı

İnanılmaz! 90+5'te 1-1 olan maçın skorunu duyanlar inanamıyor