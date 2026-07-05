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Bakan Göktaş: Belirsizlikte istikrarın adresiyiz

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"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belirsizliklerin içindeki istikrarın, krizlerin içindeki çözümün adresiyiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belirsizliklerin içindeki istikrarın, krizlerin içindeki çözümün adresiyiz." ifadesini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından, İletişim Başkanlığınca "Geleceğin Mührü" başlığıyla hazırlanan videoyu paylaştı.

Paylaşımında, Türkiye'nin, diplomasinin, barışın, iş birliğinin ve ortak geleceğin merkezi olmaya devam ettiğini belirten Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belirsizliklerin içindeki istikrarın, krizlerin içindeki çözümün adresiyiz. Geleceğin mührü Türkiye." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
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