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Bakan Göktaş'tan, Fransa'daki yangında 3 çocuğunu kaybeden Türk aileye başsağlığı telefonu

Bakan Göktaş'tan, Fransa'daki yangında 3 çocuğunu kaybeden Türk aileye başsağlığı telefonu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fransa'daki evlerinde çıkan yangında 3 çocuğunu kaybeden İbrahim ve Ayşe Tutan Kuru çiftini arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fransa'daki evlerinde çıkan yangında 3 çocuğunu kaybeden İbrahim ve Ayşe Tutan Kuru çiftini arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, Fransa'nın Strazburg kenti yakınlarındaki Brumath'taki evlerinde, nedeni henüz belirlenemeyen yangında 5, 11 ve 13 yaşlarındaki 3 çocuğunu kaybeden Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı Kuru çifti ile telefonda görüştü.

Ailenin acısını, bir anne olarak yüreğinde hissettiğini belirten Göktaş, "Size ülkemiz adına başsağlığı ve sabır diliyorum. Devletimiz, yurt dışındaki vatandaşlarımızın da her zaman yanındadır. Ülkece acınızı paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini de aileye ileten Göktaş, konuyu yakından takip edeceklerini söyledi.

Göktaş, çocuklarının defin işlemleri için Türkiye'ye geldiklerinde de yanlarında olacakları aileye başta psikososyal destek olmak üzere her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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