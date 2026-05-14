Bakan Göktaş'tan Darülaceze'ye kurban bağışı

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ile Bakanlıkta bir araya geldi. Göktaş, Darülaceze'ye kurban bağışında bulunduklarını belirterek vatandaşları iyilik yolculuğuna ortak olmaya davet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Göktaş, görüşmede asırlardır iyiliğin ve merhametin simgesi olan Darülaceze'ye kurban bağışında bulunduklarını açıkladı.

Kurban Bayramı yaklaşırken dayanışma ve paylaşma vurgusu yapan Göktaş, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Göktaş, "Dayanışmayı ve paylaşmanın bereketini büyütmek için tüm vatandaşlarımızı Darülaceze'nin iyilik yolculuğuna ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA