Haberler

Bakan Göktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilere mesaj göndererek, onların fedakar çalışmalarını takdir etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Bakan Göktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazetecilerin kalemiyle, objektifiyle, sesiyle hakikatin peşinde koşan, kamuoyunu doğru ve güvenilir bilgiyle buluşturan emekçiler olduğunu belirten Göktaş, "Gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu

Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı

Kayseri uçağında yolcular öldü öldü dirildi! İşte korku dolu anlar