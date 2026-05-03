Bakan Göktaş'tan, Bosch'un Reklam Filmine Tepki: "Annelik, Reklam Diline İndirgenerek Değersizleştirilecek Bir Kavram Değildir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bosch’un Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı reklam filmine tepki göstererek, "Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bosch'un Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı reklam filmine tepki gösterdi. Göktaş, şunları kaydetti:

"Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir. Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın —biyolojik ya da koruyucu— gerçek bir annedir. Bu bağ; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir."

Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik; bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur."

Kaynak: ANKA
