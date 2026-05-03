Bakan Göktaş'tan Bosch'un Anneler Günü reklam filmine tepki Açıklaması

Bakan Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine tepki gösterdi.

"Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir." ifadesini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın-biyolojik ya da koruyucu-gerçek bir annedir. Bu bağ, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik, bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur."

Öte yandan, kamuoyunun tepkileri üzerine Medina Turgul DDB Reklam Ajansınca hazırlanan reklam filmi, Bosch Home Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.