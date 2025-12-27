Bakan Göktaş: Şiddet ve istismar vakalarında gecikmeyi kabul edemeyiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yıllık değerlendirme toplantısında bir araya geldiği bakanlığın 81 il müdürüne 'saha odaklı yönetim' uyarısında bulundu. Sahadaki riskler konusunda erken uyarı ve sistematik izleme dönemini başlattıklarını belirten Bakan Göktaş, "En hassas başlıklarımızdan biri, şiddet ve istismar vakaları. Bu alanda hiçbir gecikmeyi kabul edemeyiz. Bu nedenle bu vakalarda 'saha yönetimi'ni bizzat sahiplenin" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın, bakanlığın 81 il müdürüyle yıllık değerlendirme toplantısında, 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar ve yeni dönem stratejileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Göktaş, Aile Yılı kapsamında 81 ilde başlatılan seferberlikle aileyi her alanda destekleyen kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, bu süreçte emeği geçen il müdürlerine teşekkür etti. Bakan Göktaş, toplantıda il müdürlerine 'saha odaklı yönetim' konusunda da kritik uyarılarda bulundu. İl müdürlerinin bakanlığın sahadaki 'uygulayıcı gücü' olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, vatandaşın kuruma olan güveninin il müdürlüklerinin yaklaşımıyla şekillendiğini vurguladı. Bakan Göktaş, "İl müdürlüğü yönetimi sadece iş ve süreç yönetimi değildir; aynı zamanda bir güven yönetimidir. Vatandaşın bize attığı her adımda, karşılaştığı ilk tavırda kurumumuzun itibarı şekillenir. Beklentimiz, sahayı yakından tanıyan, hizmeti yerinde izleyen ve sorunları büyümeden çözen bir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürmenizdir" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMA STRATEJİSİNİ 3 EKSEN ÜZERİNE KURUYORUZ'

Çalışma stratejisini 3 eksen üzerine kurduklarını belirten Bakan Göktaş, "Birinci eksenimiz, sahaya hakimiyet ve hizmetin takibi. Hizmet verdiğiniz kişileri dosya üzerinden değil, yerinde izleyin. Her il müdürlüğümüz bir 'saha planı' hazırlamalı. İkinci eksen, doğru bilgi akışı ve yönetimde açıklık. İlinizle ilgili bir problemi başkasından değil, sizden duymak isterim. Üçüncü eksen ise kurum içi ulaşılabilirlik, iletişim ve motivasyon. Kapalı kapılar, geciken kararlar ve güçsüz iletişim; sahada hizmetin ritmini bozar" dedi.

'RİSK PUANI, MÜDAHALE ÇAĞRISIDIR'

Bakan Göktaş, sahada erken uyarı ve sistematik izleme konusunda yeni bir döneme girildiğini de belirterek, pilot uygulaması başlayan 'Sosyal Risk Haritası' ile 'Çocuklar Güvende' web sitesinin etkin kullanılması talimatını verdi. Bakan Göktaş, "Sosyal risk haritalarımızdan elde ettiğimiz verileri 18 yaş altı için 'Çocuklar Güvende', 18 yaş üstü bireyler için ise 'Aile Rehberi' sistemimiz üzerinden takip edeceğiz. Risk puanı, müdahale çağrısıdır. Vaka bazında izlemeyi, yönlendirmeyi ve kurumlar arası koordinasyonu hızlandıran bir mekanizma kurun. İl müdürünün takibi zayıflarsa sistem kağıt üzerinde kalır. En hassas başlıklarımızdan biri, şiddet ve istismar vakaları. Bu alanda hiçbir gecikmeyi kabul edemeyiz. Tüm vakaları titizlikle takip etmeli ve sahada aktif olmalısınız. Bu nedenle bu vakalarda 'saha yönetimi'ni bizzat sahiplenin" ifadelerini kullandı.

'KÜÇÜK BİR İHMAL BÜYÜK BİR RİSKE DÖNÜŞEBİLİYOR'

Aile Yılı'nı geride bırakırken 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonunun daha uzun vadeli bir politikanın sürekliliği olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, il müdürlüklerinin vatandaşın hayatına dokunan uygulamaların etkisini ölçmesi ve bu hizmetlerin sürekliliğini sağlaması gerektiğini belirtti. Göktaş, bu çerçevede doğum yardımı ve Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlananların düzenli izlenmesi gerektiğini de hatırlattı. Sahada sunulan hizmetin takibinin, etkisinin ve hızının aynı anda güçlendirilmesinin öneminin altını çizen Bakan Göktaş, "Küçük bir gecikme büyük bir mağduriyete; küçük bir ihmal büyük bir riske dönüşebiliyor. Bu nedenle, il müdürlüklerimiz daha aktif, hızlı ve sonuç odaklı hareket etmeli" uyarısında bulundu.