Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Salim Alio Ibro ve Beraberindeki Heyet ile Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Salim Alio Ibro ve beraberindeki heyetle görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Göktaş, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Prof. Dr. Sn. Salim Alio Ibro ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz çerçevesinde sosyal politikalar alanında yürüttüğümüz çalışmaları ve ülkelerimiz arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmenin, kardeş ülke Somali ile aramızdaki köklü ve güçlü ilişkilerin daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum."