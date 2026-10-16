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Bakan Göktaş, selden etkilenen 3 il için 40 milyon lira aktarıldığını açıkladı

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Bakan Göktaş, Antalya, Kocaeli ve Sakarya'daki selden etkilenenlerin temel ihtiyaçları için 40 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Psikososyal destek ekipleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla hane ziyaretleri yapılarak ihtiyaçlar tespit ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya, Kocaeli ve Sakarya'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu illere 40 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Antalya, Kocaeli ve Sakarya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, 3 ilimize toplam 40 milyon lira tutarında kaynak aktardık."

Bakanlığın, psikososyal destek ekipleriyle sahada vatandaşların yanında olduğunu belirten Göktaş, "İllerimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hane ziyaretlerimizi gerçekleştiriyor ve ihtiyaçları tespit ediyoruz. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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