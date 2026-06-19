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Bakan Göktaş, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Tarafından Kabul Edildi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Göktaş, sosyal hizmetler alanında iş birliğinin güçlendirileceğini vurguladı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC ile iş birliğinin karşılıklı güven ve dayanışma temelinde şekillendiğini belirtti.

Bu iş birliğini her geçen yıl daha somut ve kalıcı adımlara dönüştürdüklerini ifade eden Göktaş, sosyal hizmetler alanındaki ortaklığı da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Göktaş, bu alandaki kurumsal kapasitenin birlikte artırılması için çalışacaklarını belirterek, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının her alanda güçlendirileceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA
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