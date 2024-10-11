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Bakan Göktaş, G20 Kadın Güçlendirme Toplantısı'nda İkili Görüşmeler Gerçekleştirdi

Bakan Göktaş, G20 Kadın Güçlendirme Toplantısı'nda İkili Görüşmeler Gerçekleştirdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'da düzenlenen G20 Kadın Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'nda Portekiz ve Brezilya'nın bakanlarıyla aile ve kadınların güçlendirilmesi konularında görüşmeler yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Portekiz Gençlik ve Modernizasyon Bakanı Margarida Balseiro Lopes ve Brezilya Kadınlardan Sorumlu Devlet Bakanı Aparecida Gonçalves ile ayrı ayrı görüştü.

Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Etkinlik kapsamında çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Göktaş, Portekiz Gençlik ve Modernizasyon Bakanı Lopes ile bir araya geldi. Bakan Göktaş daha sonra Brezilya Kadınlardan Sorumlu Devlet Bakanı Gonçalves ile görüştü.

Görüşmelerde, aile ve kadınların güçlendirilmesi konuları başta olmak üzere ikili iş birliklerine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Sarp Özer - Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Uluslararası İlişkiler Portekiz Brezilya Politika Güncel Kadın

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