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Bakan Göktaş, COP31 Çocuk Forumu'nda çocuklara geleceği emanet edeceklerini söyledi

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Bakan Göktaş, COP31 Çocuk Forumu'nda çocuklara geleceği emanet edeceklerini söyledi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'daki COP31 kapsamındaki 27. Uluslararası Çocuk Forumu'nda davranış değişikliği çağrısı yaptı. Göktaş, geleceği çocuklara emanet edeceklerini ve davranışları birlikte değiştireceklerini söyledi.

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında 27'nci Uluslararası Çocuk Forumu'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sizlerle beraber bu değişimi yapacağız. Davranışlarımızı değiştireceğiz ve geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen dünyanın en önemli iklim zirvesi olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), beşinci gününde panel ve oturumlarla devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, COP31 kapsamında düzenlenen 27'nci Uluslararası Çocuk Forumu'na katıldı. Programın başlangıcında foruma katılan gençler, hazırladıkları projeleri anlatarak çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Gençlerin proje sunumlarının ardından katılımcılara hitap eden Bakan Göktaş, çocukların geleceğin şekillenmesinde önemli rol üstlendiğini vurguladı.

'SİZLERE İHTİYACIMIZ VAR'

Bakan Göktaş, "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Sizlerin de bu değişimin bir parçası olduğunuzu biliyoruz. Bugün bir şeyleri değiştirmek istiyorsak sizlere ihtiyacımız var. Sizler elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız, bizler de sizleri destekleyeceğiz. Sizlerin önünü açacağız. Umarım bu forum, davranışlarımızı değiştirmemize vesile olur" dedi.

'GELECEĞİMİZİ SİZLERE EMANET EDECEĞİZ'

Değişimin bireysel davranışlardan başlaması gerektiğine dikkati çeken Bakan Göktaş, "İnşallah önümüzdeki dönemde bizler de özellikle davranışlarımızı değiştirerek, bunu da en temelinden başlayarak bir şeyler yapacağız. Ben sizlere çok güveniyorum. Sizlerle beraber bu değişimi yapacağız. Davranışlarımızı değiştireceğiz ve geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz. Sizlerle beraber daha iyi, daha adil bir dünya mümkün. Daha adil bir dünya ancak sizlerle mümkün" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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