Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, Bakü Türk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan ziyaretinde Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek okulun fiziki imkanları hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Bakan Göktaş, başkent Bakü'de yaptığı ziyaret çerçevesinde Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Göktaş, okulun fiziki imkanları ve eğitim faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan da katıldı.

Okul bünyesindeki sınıfları gezen Göktaş, öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarına ilişkin görüşlerini dinledi.

Ziyaret kapsamında hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

