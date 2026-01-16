Haberler

Bakan Göktaş, babası Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan öğrencinin karne törenine katıldı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2022'de Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın 1. sınıf öğrencisi oğlu Aras Talha'nın karne törenine katıldı.

Etimesgut Şehit Muhammed İsmail Kaya İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende 1. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Göktaş, miniklerle sohbet ederek, gelişim raporlarını teslim etti.

Öğrencilere, yarıyıl tatilinde verimli vakit geçirebilecekleri dergi ve kitapları içeren eğitim seti ile oyuncaklar da hediye edildi.

Bakan Göktaş, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye genelinde şehit ve gazi çocuklarımızın ilk karne heyecanını paylaştık. Özellikle Türkiye genelinde birinci sınıfa giden 39 şehit çocuğumuzun ilk karne heyecanını paylaşma imkanı bulduk." dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın oğlu Aras Talha'nın da ilk karne heyecanını paylaştıklarını dile getiren Göktaş, "Şehitlerimizin, aziz kahramanlarımızın emaneti her zaman bizim başımızın tacıdır. Biz her zaman onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ilk karne heyecanını onlarla paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Göktaş, şehit çocuklarının yanı sıra 461 gazi çocuğunun da ilk karnesinde yanlarında olacaklarını vurgulayarak, Türkiye'nin diğer illerinde vali ve mülki idare amirlerince programlara eşlik edileceğini belirtti.

Öğrencilere bol bol dinlenebilecekleri keyifli bir tatil dileyen Göktaş, oyunlarla geçirecekleri bir tatilin ardından ikinci döneme hazırlıklı olarak gelmeleri temennisinde bulundu.

