Bakan Göktaş, Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesiyle telefonda görüştü

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine başsağlığı dileyip, davaya müdahil olacaklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, görüşmede Çağlayan ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, Bakanlık olarak davaya müdahil olacaklarını ve süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Göktaş, Bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destek sağlayarak, ailenin yanlarında olacaklarını ifade etti.

Çağlayan ailesi ise görüşmede, devlete güvenlerinin tam olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
