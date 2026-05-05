Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Apple Gizlilik ve Dijital Güvenlik heyeti ile bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Apple'ın Gizlilik ve Dijital Güvenlik Başkan Yardımcısı Hilary Ware ve heyetiyle bir araya gelerek veri güvenliği, çocukların zararlı içeriklerden korunması ve işbirliği mekanizmalarını tartıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın Gizlilik ve Dijital Güvenlik Başkan Yardımcısı Hilary Ware ve beraberindeki heyetle görüştü.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ware ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, dijital dünyada veri güvenliğinin sağlanması, çocukların zararlı içeriklerden korunması ve sahada yeni işbirliği mekanizmalarının kurulmasına dair konu başlıklarını değerlendirdiklerini kaydeden Göktaş, "Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital gelecek sunma gayesiyle yerel ve küresel fikir alışverişi zeminleri geliştirmeye ve alandaki güncel gelişmeleri yakından takip etmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
