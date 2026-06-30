Bakan Göktaş, 'Koruyucu Aile Günü'nü kutladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımıza yuva olan ve yüreğini açan bütün koruyucu ailelerimizin 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutluyorum" dedi.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımıza yuva olan ve yüreğini açan bütün koruyucu ailelerimizin 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutluyorum. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2012 yılından bu yana koruyucu aile konusunda öncü ülkelerden biri olduk. Bugün, 11 bin 22 çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında sevgiyle büyüyor. Bir çocuğun hayatına sevgiyle eşlik etmek ve onun hikayesini tamamlamak isteyen vatandaşlarımızı bu gönül birlikteliğine davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı