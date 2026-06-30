Bakan Göktaş, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün, 11 bin 22 çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında sevgiyle büyüyor. Bir çocuğun hayatına sevgiyle eşlik etmek ve onun hikayesini tamamlamak isteyen vatandaşlarımızı bu gönül birlikteliğine davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza yuva olan ve yüreğini açan bütün koruyucu ailelerimizin 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutluyorum. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, 2012 yılından bu yana koruyucu aile konusunda öncü ülkelerden biri olduk. Bugün, 11 bin 22 çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında sevgiyle büyüyor. Bir çocuğun hayatına sevgiyle eşlik etmek ve onun hikayesini tamamlamak isteyen vatandaşlarımızı bu gönül birlikteliğine davet ediyorum."

Paylaşımında Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin video mesajı da yayımlayan Göktaş, bir çocuğun, okuldan geldiğinde onu karşılayan bir ses, sofrada onun için ayrılmış bir yer ve "Bugün günün nasıl geçti?" diye soran bir aile istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Koruyucu ailelik, bir çocuğun hayatına sevgiyle eşlik etmek, ona güvenli ve sıcak bir yuva sunabilmektir. Bugün çocuklarımıza koruyucu aile olan, yüreğini açan bütün ailelerimize şükranlarımı sunuyorum ve aile sıcaklığını paylaşabilecek herkesi koruyucu aile olmaya davet ediyorum. Koruyucu aile olun, bir çocuğumuzun hikayesini tamamlayın."