Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Libya Başbakanı Dibeybe ile İstanbul'da görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile İstanbul'da görüştü. Görüşmeye Libya Milli Birlik Hükümeti Devlet Bakanı Velid Lafi ile Başbakan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe de katıldı.
(İSTANBUL) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile İstanbul'da görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile İstanbul'da biraraya geldi.
Görüşmeye, Libya Milli Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Lafi ile Başbakan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe de katıldı.
Kaynak: ANKA
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