Bakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Görüştü

Bakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi. Görüşme, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelerin ardından gerçekleşti.

- Bakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü

KİEV - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüşme gerçekleştirdi.

Fidan'ın Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile Kırım Tatarı ve Gagauz Türk toplumlarının temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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