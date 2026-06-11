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Bakan Fidan, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan ziyareti kapsamında Sofya'da Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan elde edinilen bilgiye göre, Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle görüştü.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
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