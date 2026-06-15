Dışişleri Bakanı Fidan, Kerkük Valisi Ağa'ya telefonda taziyelerini iletti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, babası vefat eden Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, yaptığı telefon görüşmesinde, babası vefat eden Kerkük Valisi Ağa'ya taziye dileklerini iletti.