Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kerkük Valisi Ağaoğlu'na Taziye Telefonu

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, babası vefat eden Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağaoğlu ile telefonda görüşerek taziye dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağaoğlu ile telefonda görüştü. Bakan Fidan'ın, babası vefat eden Ağaoğlu'na taziye dileklerini ilettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA