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Bakan Fidan, COP31 zirvesinde Suriye Devlet Başkanı Şara ve Şeybani ile görüştü

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Bakan Fidan, COP31 zirvesinde Suriye Devlet Başkanı Şara ve Şeybani ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşme, Fidan'ın COP31 kapsamındaki Antalya temaslarından biriydi.

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

Kaynak: ANKA
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