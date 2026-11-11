Bakan Fidan, COP31 zirvesinde Suriye Devlet Başkanı Şara ve Şeybani ile görüştü

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(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

Kaynak: ANKA