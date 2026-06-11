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Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan Başbakanı Radev Tarafından Sofya'da Kabul Edildi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından Sofya'da kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temaslarıne devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından Sofya'da kabul edildi.

Kaynak: ANKA
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