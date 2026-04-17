Bakan Fidan: Barış süreçleri düzen bozucu aktörlerin insafına bırakılmamalı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, barış süreçlerinin düzen bozucu aktörlerin insafına bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Güçlü bir irade tarafından sahiplenilmelidir. Küresel ekonomik refah paylaşımının adil hale getirilmesi elzemdir" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde forumun küresel bir markaya dönüştüğünü söyledi. Forumu benzerlerinden ayıran başlıca özelliklerinden birinin sahip olduğu bu eşsiz buluşturma gücü olduğunu aktaran Bakan Fidan, "Diplomasinin nabzı Antalya'da akmakta. Belirsizliğin çoğaldığı bugünde geleceği nasıl şekillendireceğimizin vizyonu burada atılmaktadır. Çözümler, ortak akıl ve hikmet ile şekillenecektir. Birbirini tetikleyen çok boyutlu krizler ile karşı karşıyayız. Meselemiz belirsizlik ve krizlerin, bizzat çağımızın baskın bir karakteri haline gelmesidir. 'Uluslararası sisteme yönelik en büyük tehdit, kuralsızlığın, adaletsizliğin olduğu dönemdir' demişti Cumhurbaşkanımız. Ne derece haklı olduğunu bugün görüyoruz" diye konuştu.

'KAYNAĞI İSRAİL YAYILMACILIĞI TEHDİT HALİNE GELMİŞTİR'

Geçen yıl forumun gündemine Gazze'de yaşananların oturduğunu aktaran Fidan, "Bu yıl ise İran savaşı oturdu. Bu süreçte bölgemizi ağır tehditler altına atmıştır. Şüphesiz bu savaştan herkesin çıkaracağı tarihi dersler bulunmaktadır. Ancak ilk ve acil görev ateşkesin sağlanmasıdır. Sağlanan bu sükunet ortamı sorunun asıl kaynağını gözden kaçırmamalıdır. Gazze'de başlayan, Lübnan'a sıçrayan İsrail yayılmacılığı doğrudan tehdit haline gelmiştir. Bugün uluslararası toplum nadir görülen bir anlayış birliği sergilemekte. Biz de elimizden gelen gayreti göstermeliyiz ki Antalya'daki temel düşünce de budur. Bizim anlayışımıza göre diplomasi, yangını daha fazla yayılmadan söndürme iradesidir. Diplomasi, yarını tasarlamaktır. Yarını tasarlama vizyonumuzun iki ana taşıyıcı sütun üstünde yükselmesi gerektiğine inanıyoruz. Birinci ayak, küresel düzeyde kurumsal reformdur. Temsil kabiliyeti zayıf yapılar ile krizleri yönetmenin mümkün olmadığı açıktır. Küresel vicdanı yaralayan çifte standartlara Cumhurbaşkanımız yıllar önce değinmişti. Krizler şimdi ülkelerin kapısına dayanınca Cumhurbaşkanımızın değindiği noktalara geldiler. Uluslararası toplumun önünde ertelenemez bir vicdani bir muhasebe bulunmaktadır. Barış süreçleri, düzen bozucu aktörlerin insafına bırakılmamalıdır. Güçlü bir irade tarafından sahiplenilmelidir. Küresel ekonomik refah paylaşımının adil hale getirilmesi elzemdir" ifadelerini kullandı.

'SORUNLAR ANCAK BÖLGE ÜLKELERİNİN İRADESİYLE ÇÖZÜLÜR'

Aynı şekilde yapay zekanın, kısıtlı sayıda aktörün elinde yeni bir tahakküm aracına dönüşmemesi gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, şöyle devam etti:

"İnsanlık bu teknolojik imkandan birlikte faydalanmalı; hiç kimse, hiçbir coğrafya geride asla bırakılmamalıdır. İkinci ayak ise bölgesel sahiplenmedir. Biz Türkiye olarak sorunların ancak bölgeyi en iyi tanıyan aktörler tarafından, bölge ülkelerinin iradesiyle çözülebileceğine inanıyoruz. Bu anlayışla bölgemizde barışı, istikrarı ve refahı kalıcı kılmak için her türlü sorumluluğu almaktan çekinmiyoruz. İkinci ayak ise bölgesel sahiplenmedir. Biz Türkiye olarak sorunların ancak bölgeyi en iyi tanıyan aktörler tarafından, bölge ülkelerinin iradesiyle çözülebileceğine inanıyoruz. Bu anlayışla bölgemizde barışı, istikrarı ve refahı kalıcı kılmak için her türlü sorumluluğu almaktan çekinmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli konuklar; 'Dünya beşten büyüktür' şiarınızın bugün her zamankinden daha fazla yankı bulduğu bir dönemden geçiyoruz. Gazze'de yaşanan insani trajedi, uluslararası sistemin mevcut yapısıyla ne kadar yetersiz kaldığını en acı şekilde göstermiştir. Artık sadece kınamalarla yetinilemez; adaletin tesisi için somut adımlar atılmalıdır. Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yılki toplantılarının, sadece sorunları konuştuğumuz değil, çözümler için güçlü bir irade ortaya koyduğumuz bir mecra olmasını temenni ediyorum. Eşsiz desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle başta zatıaliniz olmak üzere tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyor, forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Haber: İrem BAŞDAŞ/ANTALYA, -

