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Bakan Ersoy'dan Knidos Ören Yeri'nde yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşım Açıklaması

Bakan Ersoy'dan Knidos Ören Yeri'nde yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşım Açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Knidos Ören Yeri'nde otopark sorununun çözüldüğünü, deniz kaynaklı tahribatın önlendiğini ve yeni gezi güzergahları oluşturulduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Knidos Ören Yeri'nde yapılan çalışmalara ilişkin, "Denizle temas eden alanlarda oluşan fiziki tahribatı önleyerek iyileştirmeler gerçekleştirdik ve yeni gezi güzergahları oluşturduk" ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Knidos'ta tarihi dokuyu koruyan ve alanın sürdürülebilirliğini güçlendiren düzenlemeyi tamamladıklarını bildirdi.

Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Datça'daki Knidos Ören Yeri'nde yürüttüğümüz çalışmalarla, yoğun dönemlerde yaşanan otopark kapasite sorununu giderdik. Denizle temas eden alanlarda oluşan fiziki tahribatı önleyerek iyileştirmeler gerçekleştirdik ve yeni gezi güzergahları oluşturduk. 'Geleceğe Miras' vizyonumuz doğrultusunda kültürel mirasımızı koruyarak geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kıymetli çalışmada emeği geçen başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

Daha düzenli ve kontrollü bir deneyim hedefleniyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise ilgili kurul onaylı proje doğrultusunda yürütülen çalışmalar, 2026 itibarıyla tamamlanarak geçici kabulü yapıldı.

Antik kentin doğal ve arkeolojik bütünlüğünü gözeten düzenlemelerle hem mevcut yapının korunması hem de alanın daha düzenli ve kontrollü bir şekilde deneyimlenmesi hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Selçuk Üniversitesiyle yürüttüğü çalışmalar 2012'den beri Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ve ekibi tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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