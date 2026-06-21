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Bakan Ersoy'dan sanatçı Yücel Paşmakçı için taziye mesajı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen ve koro şefi Yücel Paşmakçı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk halk müziğimizin kıymetli isimlerinden Yücel Paşmakçı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sanat hayatı boyunca bağlama icracılığı, eğitmen kimliği, yöneticiliği ve derleme çalışmalarıyla geleneksel müziğimizin yaşatılmasına büyük emek veren Yücel Paşmakçı, kültür ve sanat dünyamızda silinmeyecek izler bırakmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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