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Bakan Ersoy'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım:

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- "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde değişen şehirler, yükselen eserler ve hayata geçirilen yatırımlarla Türkiye'nin dönüşümüne tanıklık ediyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde değişen şehirler, yükselen eserler ve hayata geçirilen yatırımlarla Türkiye'nin dönüşümüne tanıklık ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ersoy, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin büyük projelerine uzanan hizmet yolculuğumuz, bugün ülkemizin dört bir yanında dev eserlerle devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde değişen şehirler, yükselen eserler ve hayata geçirilen yatırımlarla Türkiye'nin dönüşümüne tanıklık ediyoruz. Dünden bugüne aynı azim ve kararlılıkla, her alanda daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Türkiye'nin AK Partisi."

Kaynak: AA
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