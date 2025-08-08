Bakan Ersoy Bartın Valiliğini Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bartın Valiliğine yaptığı ziyarette Vali Nurtaç Arslan ile görüştü ve kente dair brifing aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bartın Valiliğine ziyarette bulundu.

Bakan Ersoy, ziyaretinde Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Vali Nurtaç Arslan ile makamında görüştü.

Vali Arslan'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili brifing alan Ersoy'a, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve diğer ilgililer eşlik etti.???????

Bakan Ersoy, ziyaretin ardından Zonguldak'taki programlarına katılmak üzere kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
