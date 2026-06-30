İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriye yönetiminden gönüllü geri dönüşleri teşvik edici adımlar beklediklerini söyledi Açıklaması

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye yönetiminden gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilere yönelik destekleyici ve teşvik edici politikalar geliştirmesini beklediklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet, güvenlik, gönüllü geri dönüşler ve afet yönetimi başta olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere ziyaret ettiği Şam'da, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile bir araya geldi.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerini desteklemeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Suriye yönetiminden, gönüllü geri dönüş yapanlara yönelik destekleyici ve teşvik edici politikalar geliştirmesini beklediklerini dile getiren Çiftçi, güvenlik ve barınma başta olmak üzere geri dönenlerin karşılaşabileceği sorunların giderilmesinin dönüş sürecini hızlandıracağını vurguladı.

Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik gelişmelerle birlikte geri dönüşlerde ivme görüldüğünü ifade eden Çiftçi, şunları aktardı:

"Bu geri dönüşlerin, Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması ve inşası bakımından kıymetli olduğunun farkındayız. Bu nedenle gönüllülük esasına dayalı ve güvenli şekilde sürecin yürütülmesine yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz."

İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde hayata geçirilen altyapı projeleri başta olmak üzere, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak imkanları seferber ettiğini dile getirdi.

Geri dönüş yapan çok sayıda kişinin kimlik, aile cüzdanı, konut ve arazi mülkiyet belgelerini kaybettiğini bildirdiğini belirten Çiftçi, belge eksikliği yaşayanlara hukuki destek sağlanmasının gönüllü geri dönüşleri artıracağına dikkati çekti.

2017 yılından bu yana 1 milyon 439 bin 228 Suriyeli ülkesine döndü

Çiftçi, gönüllü geri dönüşler ve göç alanındaki diğer konularda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Şam Büyükelçiliği ve Halep Başkonsolosluğu bünyesinde kurulan Göç Ofisleri aracılığıyla koordinasyonu artırmak istediklerini kaydetti.

İçişleri Bakanı Çiftçi, 2017 yılından bu yana vatanlarına dönen Suriyelilerin sayısının 1 milyon 439 bin 228'e ulaştığını, 8 Aralık 2024'ten bu yana ise 699 bin 225 kişinin ülkesine döndüğünü kaydetti.

Göç ve geri dönüşlerin, insani yardımlar ve acil durum yönetimiyle birlikte Türkiye ile Suriye arasındaki önemli işbirliği başlıklarından biri olduğunu belirten Çiftçi, Türkiye'nin 2011 yılından bu yana sürdürdüğü Suriye politikası kapsamında Suriyelilere destek verdiğini ifade etti.

Türkiye'de geçici koruma kapsamında hala 2 milyon 255 bin 31 Suriyelinin bulunduğunu aktaran Çiftçi, geri dönüşlerin tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştirildiğini vurgulayarak "Hiçbir Suriyeli kardeşimizi zorla geri göndermiyoruz." diye konuştu.