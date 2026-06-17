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İçişleri Bakanı Çiftçi, "Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı Açıklaması

İçişleri Bakanı Çiftçi, 'Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı Açıklaması
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 83'ünün toplandığını, büyükşehirlerde çalışmaların yavaş ilerlediğini ancak yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili, "Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan alabiliyor. Büyükşehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Çiftçi'nin yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile bazı AK Parti milletvekilleri katıldı.

Burada konuşan Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ülke genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 83'ünün toplandığını, barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alındığını aktaran Çiftçi, "51 ilimizde, yani il özel idaresinin olduğu illerde tamamı toplandı. Bu illerde yüzde 100'e ulaştık. Büyükşehirlerde bu çalışmalar ağustos gibi başladı. Onun için büyükşehirlerde biraz geriden geliyor. 30 büyükşehirde yüzde 74 oranına ulaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sahipsiz sokak hayvanlarının toplanma işlemlerinin sona erdiğini bildirdi.

Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği büyükşehirlerdeki oranları da paylaşan Çiftçi, Ankara'da yüzde 99, Van'da yüzde 91, Malatya'da yüzde 91, Muğla'da yüzde 89, Tekirdağ'da yüzde 87, Samsun'da yüzde 82, Trabzon'da yüzde 80, Hatay'da yüzde 76, Kocaeli'nde yüzde 71, Antalya'da yüzde 68, Adana'da yüzde 64, Eskişehir'de yüzde 59, Bursa'da yüzde 58, İstanbul'da yüzde 49, Aydın'da yüzde 47, Ordu'da yüzde 38, İzmir'de yüzde 35 ve Diyarbakır'da yüzde 27 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Bakan Çiftçi, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Normalde eylül-ekim gibi hepsini toplamayı arzu ediyorduk ama bazı belediyelerde bu iş biraz geriden de gelebiliyor. Yasa 2028'e kadar süre tanıdığı için bazı belediyeler bu işi yavaştan alabiliyor. Büyükşehirlerde iş biraz yavaş yürüyor ama inşallah yıl sonuna kadar tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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