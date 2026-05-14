Bakan Çiftçi'den Polis Merkezi Ziyareti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile 10 Nisan Şehit Nazım Tuncer Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti. Bakan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, polislerin özverili çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, devletin bekası ve milletin huzuru için gösterdikleri cesaret ve fedakarlığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balgat 10 Nisan Şehit Nazım Tuncer Polis Merkezi Amirliğimizde vazifeleri başındaki kahraman polislerimizi, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Ali Fidan, Ankara Valimiz Sayın Yakup Canbolat ve Ankara İl Emniyet Müdürümüz Sayın Maksut Yüksek ile birlikte ziyaret ettik. Devletimizin bekası ve aziz milletimizin huzuru için büyük bir özveriyle çalışan emniyet mensuplarımız, kamu düzeninin temini adına üstün bir sorumluluk anlayışıyla görev yapmaktadır. Gösterdikleri gayret, cesaret ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Rabb'im; ülkemizin huzur ve güvenliği için görev ifa eden tüm polislerimizi muhafaza eylesin, ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
