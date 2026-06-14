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İçişleri Bakanı Çiftçi, GÜSODER heyeti ile görüştü Açıklaması

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, GÜSODER yöneticileriyle bir araya gelerek sahipsiz sokak hayvanları sorununa kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın güvenliğini, huzurunu ve kamu düzenini korurken, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili meselelerin de kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerle ele alınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Milletimizin beklentilerini esas alan, ortak akıl ve istişare kültürüyle yürütülen her türlü katkıyı kıymetli görüyoruz. Nazik ziyaretleri ve değerli görüşleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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