Bakan Çiftçi'den kayıp kardeşi için paylaşım yapan kişiye yanıt Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'ın Antakya ilçesinde kaybolan Uğur Çalışkan'ın bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, gerekirse Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin görevlendirileceğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, kayıp kardeşi Uğur Çalışkan'ın bulunması talebiyle video yayınlayan Tarık Çalışkan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Değerli kardeşim, konudan haberdarım." ifadelerini kullanan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse, kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabb'im sağ salim kavuşmanızı nasip etsin."