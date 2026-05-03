Haberler

Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğrenci Almina Ağaoğlu için rahmet diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğrenci Almina Ağaoğlu için rahmet diledi.

Çiftçi, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen menfur saldırıda ağır yaralanan evladımız Almina Ağaoğlu'nun 18 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Henüz 11 yaşında, hayatının en masum çağında aramızdan ayrılan Almina yavrumuza yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im, kederli ailesine sabrıcemil ihsan eylesin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm

Fas Prensi ile benzerliği sorulan Cem Yılmaz kırdı geçirdi
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti

Komşu siyasi mahkumun kalemini kırdı
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı
İzmir'de 50 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli gardıropta yakalandı

50 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nerede bulundu
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede