Bakan Çiftçi'den, Hatay'da 72 Gündür Kendisinden Haber Alınamayan Çalışkan Hakkında Açıklama: Süreci Yakından Takip Ediyorum

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çalışmak için gittiği Hatay’da 72 gündür kayıp Uğur Çalışkan’ın abisinin sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya yanıt verdi ve "Değerli Kardeşim, konudan haberdarım. Süreci yakından takip ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay'ın Antakya ilçesinde 19 Şubat 2026'dan bu yana haber alınamayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'a ilişkin açıklamada bulundu.

Van'dan Hatay'a çalışmak amacıyla giden ve Serinyol Mahallesi'nde kaldığı evden ayrıldıktan sonra kaybolan Çalışkan'ın eşyaları, arama çalışmalarının 7. gününde ormanlık alanda bulunmuş, ancak 72 gündür kendisine ait herhangi bir ize rastlanmamıştı.

Kayıp gencin abisi Tarık Çalışkan'ın sosyal medyada yaptığı yardım çağrısına yanıt veren Bakan Çiftçi, konunun takipçisi olduğunu belirtti. Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Kardeşim, konudan haberdarım. Sayın valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse, kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) timlerimizden bir ekip görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin"

Kaynak: ANKA
