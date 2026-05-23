Bakan Çiftçi'den sürücülere uyarı: Kurallara uyalım

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram yolculuklarının başlamasıyla artan trafik yoğunluğuna dikkat çekerek sürücüleri hız, emniyet kemeri ve dikkat kurallarına uymaya çağırdı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram yolculuklarının başladığı bu günlerde yollarımızda trafik yoğunluğu önemli ölçüde arttı. Bizler de vatandaşlarımızın sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız ceza kesmek değil; tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal; telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilmektedir. Lütfen hız kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Direksiyon başında cep telefonu kullanmayalım. Yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayalım. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Unutmayalım; bayramın gerçek mutluluğu, sevdiklerimize sağ salim kavuşabilmektir. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
