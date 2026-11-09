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Bakan Çiftçi, 96 kaymakam adayına 'köyüne gidin' tavsiyesinde bulundu

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde 96 kaymakam adayına seslendi. Adaylardan köy, mahalle ve esnafı ziyaret ederek ilçelerini tanımalarını; yardımlarda ihtiyaç sahiplerinin mahremiyetini korumalarını istedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaymakam adaylarına, "Attığınız imza bir mağduriyeti gidermeli, söylediğiniz söz güven vermeli, gösterdiğiniz ilgi vatandaşımızın yüreğini ferahlatmalıdır." dedi.

Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu.

Törende 16'sı kadın, 80'i erkek 96 kaymakam adayının atama heyecanını paylaştıklarını belirten Çiftçi, kuranın adaylar, aileleri ve görev yapacakları ilçeler için hayırlı olmasını diledi.

Kaymakamlığın insan hayatına doğrudan dokunan bir görev olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Bu vazifenin özünde adaleti gözetmek, emaneti korumak ve milletin derdiyle dertlenmek vardır." ifadesini kullandı.

Adayların çekecekleri kurayla ülkenin farklı noktalarında görev üstleneceklerini, vatandaşların huzuru, güvenliği ve refahı için çalışacaklarını belirten Çiftçi, adaylardan yetkilerini kullanırken her kararın bir insanın hayatına dokunduğunu unutmamalarını istedi.

"Köyüne gidin, mahallesinde yürüyün, esnafının halini sorun"

Çiftçi, kaymakam adaylarına kapılarını vatandaşlara açık tutmaları ve derdini anlatmakta zorlananlara zaman ayırmaları tavsiyesinde bulundu.

"İlçenizi dosyalardan ve raporlardan tanımakla yetinmeyiniz. Köyüne gidin, mahallesinde yürüyün, esnafının halini sorun." diyen Çiftçi, bazen sayfalar dolusu raporun anlatamadığını bir vatandaşın birkaç cümlesinde bulmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Bir işin zamanında görülmesinin, bir başvurunun dikkatle dinlenmesinin ve bir haksızlığın giderilmesinin devlete duyulan güveni artırdığını vurgulayan Çiftçi, vatandaşa gösterilen nezaketin kamu hizmetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Yardım faaliyetlerinde mahremiyet vurgusu

Çiftçi, iletişim imkanlarının vatandaşı doğru bilgilendirmek ve hizmete erişimini kolaylaştırmak için kullanılması gerektiğine işaret etti.

Yardım faaliyetlerinde ihtiyaç sahiplerinin mahremiyetine ve onuruna özen gösterilmesini isteyen Çiftçi, "Bir çocuğun mahcubiyetini, bir ailenin yoksulluğunu teşhir etmekten sakınınız. Uzattığınız el, ihtiyaç sahibinin haysiyetini de korusun." dedi.

Kamu kaynaklarının milletin emaneti olduğunu vurgulayan Çiftçi, adaylara bu kaynakları adaletle, dikkatle ve hesap verme bilinciyle yönetmeleri tavsiyesinde bulundu.

Adayları tebrik eden Bakan Çiftçi, genç kaymakamların görev yapacakları ilçelerde "Türkiye Yüzyılı" hedefleri için çalışacaklarını belirterek, görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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