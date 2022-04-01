BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ÖNCE ATEŞKES SONRA BARIŞ

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın en köklü kurumlarından 1882 yılında kurulan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO), 140'ıncı kuruluş yıldönümü ve 'Kente Önem Katanlar' (KÖK) ödül töreni, ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle gerçekleşti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, video konferansla katıldığı törende şunları kaydetti:

"3 ayrı asra yayılmış tarihiyle, Antalya ve ülkemiz ekonomisine yön vermiş, ATSO gibi, köklü ve milli bir kurumumuz olmasının sevincini yaşıyorum. Antalya Ticaret ve Sanayi Odamız, 140 yılın getirdiği deneyim ve saygınlığı, devamlı güçlendirdiği kurumsal yapısı, hayata geçirdiği projeleri ve Antalya'ya kazandırdığı çalışmalarla, hep referans gösterilmiş ve camiamızın gurur kaynağı olmuştur. Ben de TOBB Başkanlığım döneminde, önceden uzun yıllardır yer almadığı TOBB Yönetim Kurulu'nda, Antalya'dan muhakkak bir ismin olmasına büyük önem gösterdim. Esasında Antalya, ekonomide imza attığı müthiş başarı hikayesiyle, Türkiye ekonomisindeki dönüşümün de simgesi oldu. Sadece Türkiye'nin değil, tüm Akdeniz'i içine alan bu büyük coğrafyanın parlayan yıldızı ve marka şehri haline gelmiş, bunu da birazdan fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini alacak girişimcilerimiz eliyle yapmıştır.'

100 ÜYEYLE BAŞLADI, 55 BİN OLDU

3 Nisan'ın ATSO'nun yaş günü olduğu ve 140 yaşına girdiğini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "Odamız, Antalya'nın en eski kurumlarından birisidir, belediye bizden bir süre önce kurulmuştur, Antalya'nın vilayet olması bile ancak 1924'tedir. Bu 140 yılın bilançosu kesinlikle yüz ağartıcı bir bilançodur. Antalya 100 yıl önce işgalden yeni kurtulmuş bir şehirdi. İl olarak 1927'de nüfus bakımından Türkiye'de 28'inci sıradaydık. 1975'de nüfusumuz Kars'ın gerisindeydi. Antalya yüzyılda 28'den beşinciliğe çıkmıştır" dedi. Beşinciliğin sadece nüfus bakımından değil, ekonomi ve istihdamda da aynı yükselişin başarıldığını anlatan Davut Çetin, "100 yıl önce 100 civarında üyesi olan Odamız bugün 55 bine üyeye erişmişti. Antalya'nın bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Antalya'ya hizmet etmiş, Odamızı kurmuş ve bugüne getirmiş herkesi minnetle anıyorum. Antalya'ya hizmet eden herkese ve bütün üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. ÇAVUŞOĞLU'NA DİPLOMASİ TEŞEKKÜRÜ

Dünya ve Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirten Başkan Çetin, Ukrayna'da içimizi acıtan bir savaş yaşandığını belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Antalya Diplomasi Forumu'nu başlatarak, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını Antalya'da buluşturması ve çabaları nedeniyle teşekkür etti. Çetin, "Antalya böyle bir zamanda Ukrayna'dan ve Rusya'dan gelen insanlara ev sahipliği yapıyor. Antalya'nın bir barış, huzur ve diplomasi kenti olarak görülmesi bizi mutlu ediyor, gurur veriyor" dedi.

'BİZE KARAMSARLIK YAKIŞMAZ'

Antalya'nın pandemiye rağmen büyük direnç gösterdiğini anlatan Çetin, "Pandemide bile kurulan şirket sayısında dördüncü sıradayız. İstihdamda Bursa'ya yaklaştık. Tarım ve sanayi ihracatında 2.4 milyar dolara ulaştık. Yabancılara satılan konut sayımız son 20 yılda 100 bin, son 4 yılda 40 bine yakındır. Turizmde ne olursa olsun Antalya eşsizdir, bu yıl yine Avrupa'nın en çok tercih edilen destinasyonlarından birisi olacağımıza inanıyorum. Antalya olarak en zor zamanda bile geleceğe güven ve iddiayla bakabiliyoruz. En zor günde bile bize karamsarlık yakışmaz" diye konuştu. KÖK ÖDÜLLERİ ADINA KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

KÖK ödülleri kapsamında her yıl bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildiğini anlatan Çetin, "Bu yıl da Odamızın 140'ıncı yılı ve 2022 yılı KÖK Ödül töreni vesilesiyle Kemer'e güzel bir eseri kazandırdık. Kemer ilçemizde Eğitim ve Kültür Merkezinin açılışını yaptık. Yaptığımız eserlerde ödül alan arkadaşlarımızın isimleri yazılmakta ve Antalya tarihine kazınmaktadır. İnovasyon, bilim, kültür ve sanat, Antalya araştırması, eğitim, basın, çevre, spor, sosyal girişimcilik ve dijitalleşme gibi 10 yeni dalda ödüller vermeye başladık. Çünkü vergi, ihracat, istihdam dışında bu 10 alan kentin ve ülkenin gelişmesini sağlayan en önemli alanlardır" dedi. KENTİN ÖVÜNÇ KAYNAKLARI

KÖK Ödülleri 2022 ödüllerinde, farklı alanlarda Antalya'da hayata geçirilmiş çalışmaları olan kişi ve kurumların yer aldığı 'Kentin Övünç Kaynakları' olarak belirlenen ödüller şu isimlere verildi:

*Kent Ödülü, 'İNOcap' çalışmasıyla İnosante Medikal Sağlık Ürünleri firması.

*Dijital Dönüşüm Ödülü, 'Dijital Komşu Meclisi' projesiyle Muratpaşa Belediyesi.

*Bilim Ödülü, 'Antalya Bilim Merkezi' projesiyle Kepez Belediyesi.

*Eğitim Ödülü, 'Okul Dört Duvardan Fazladır' çalışmasıyla Alanya-Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu.

*Çevre Ödülü, 'Denizleri Ağlatmayın' projesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi.

*Kültür-Sanat Ödülü, 'Old Town Forum' çalışmasıyla Muratpaşa Belediyesi.

*Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü, 'Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi' ile Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD).

*Antalya Araştırması Ödülü, 'Kırkambar - Teke Yaylası Elmalı'da Geleneksel Arı Serenleri ve Tahıl Ambarlarının Belgelenmesi, Sayısallaştırılması ve Tanıtımı' adlı çalışmayla Antalya Kültürel Miras Derneği.

*Spor Ödülü, 'Kadın ve Hentbol' çalışmasıyla Birol Ünsal.

*Basın Ödülü,'Falezlere Işıklandırma Projesine Tepki' adlı haberiyle Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Mehmet Çınar. ATSO GELENEKSEL ÖDÜLLER

ATSO'nun üyelerine yönelik geleneksel ödül töreninde kategorilere göre ilk 3'teki firma ve kişiler ise şöyle:

*Döviz Kazandırıcı Hizmetler: Antalya Pegas Otelcilik, Meeting Point Turkey Turizm Antalya Şubesi, Kilit Global Turizm.

*Konaklama Tesisleri Döviz Geliri'nde Fine Otel Turizmcilik (Rixos Otelleri), Sertaş Turizm (Royal Seginus Hotel), Galeri Kristal Turizm (Nirvana Hotel).

*İhracat- Genel Döviz Geliri'nde Adopen Plastik ve İnşaat, Ankutsan Antalya Kutu Sanayi, Ares Tersanecilik.

*Tarım İhracatı Döviz Geliri'nde Koç Zirai Ürünler, Sinerji Lojistik, Dilbaz İhracat-İthalat.

*Hizmet İhracatı Döviz Geliri'nde Antalya Yaşam Hastaneleri, TDT Havacılık.

*Türkiye'nin İlk ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu arasındaki Antalya firmaları kategorisi ilk 500'de AGT Ağaç Sanayi, Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi, Ankutsan Antalya Kutu Sanayi, Yörükoğlu Süt ve Ürünleri. İkinci 500'de ise Ekiciler Süt, Eti Elektrometalurji ve CW Enerji.

*Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi arasındaki Antalya firmaları kategorisinde Finder Yangın Güvenlik, İMT Sera Otomasyon, Seratek Sera Teknolojileri, Desird Tasarım, Hasvet Medikal, Artin Bilişim, Form Mimarlık.

*Ticari Bilanço Karı Büyüklüğüne Göre Merkez ve ATSO'ya bağlı ilçelerde dereceye giren üyeler kategorisinde gerçek kişilerde Ali Özkan, Ali Çağlarsoy, Atila Yuva, tüzel kişilerde Doktor Tarsa Tarım, Ares Tersanecilik ve Akdeniz Elektrik Dağıtım.

*ATSO'ya bağlı ilçelerde Gerçek Kişi Birincileri Akseki'de Mehmet Çetintaş, Elmalı'da Mehmet Ali Doğan, Gazipaşa'da Cengiz Yaman, Kemer'de Abdullah Aynacı, Korkuteli'nde Halil Eray, Serik'te İbrahim Tunç.

*ATSO'ya bağlı ilçelerde Tüzel Kişi Birincileri Akseki'de Ömer Duruk Tesisleri, Elmalı'da Osman Akdeniz Petrol, Gazipaşa'da Güven Akaryakıt, Gündoğmuş'ta Yılmaz Taşımacılık, İbradı'da Elmas Akaryakıt, Kemer'de Ezgi İnşaat Turizm, Korkuteli'nde Nur Gıda, Serik'te Nunhems Tohumculuk.

*Faal En Eski 3 Gerçek ve 3 Tüzel Kişi ATSO üyeleri Abdurrahman Fırtına, Dinçer Kilit, Emin Tekkanat, Seto Sebze Tohumları, Meltem Uluslar arası Taşımacılık ve Helmak Kollektif.

*10 yıl ve üzeri görev yapan ATSO Meclisi üyeleri Zeki Erdoğan ve Sefer Özkan.

*Jüri Özel Ödülü, ASBAŞ Ship Lift, Travel Lift ve Rıhtım Yatırımları projesiyle Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ).

*Özel Ödül, kültür-sanat, spor, kurumsal sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmaları ve kent tanıtımına katkıları dolayısıyla BNM Otelcilik- Akra Hotel.